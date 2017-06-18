الدولار يستقر واليورو يقفز 6 قروش

هبة محمدقال البنك المركزي على موقعه الالكترونى اليوم، إن متوسط الدولار استقر في بداية تعاملات الأسبوع عند 18.1435 جنيه للبيع و 18.0441 جنيه للشراء، مقابل 18.1409 جنيه و18.0418 جنيه على الترتيب نهاية الأسبوع الماضي.وأوضح المركزي أن متوسط سعر اليورو بالبنوك ارتفع 6 قروش إلى 20.3208 جنيه كما زا

هبة محمد

قال البنك المركزي على موقعه الالكترونى اليوم، إن متوسط الدولار استقر في بداية تعاملات الأسبوع عند 18.1435 جنيه للبيع و 18.0441 جنيه للشراء، مقابل 18.1409 جنيه و18.0418 جنيه على الترتيب نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح المركزي أن متوسط سعر اليورو بالبنوك ارتفع 6 قروش إلى 20.3208 جنيه كما زاد متوسط سعر البيع 5 قروش إلى 20.2004 جنيه.

يأتي ذلك وسط هدوء سعر الدولار بعدد من البنوك الكبرى خلال تعاملات اليوم، منها بنكي الأهلي، ومصر، التي أتاحت شراء الدولار عند 17.95 جنيه و 18.05 جنيه للبيع.

وعرض بنكي القاهرة و العربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و 18.10 للبيع.

كما قدم بنكي التجاري الدولي والاسكندرية شراء الدولار عند 18.05 جنيه و18.15 جنيه للبيع.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي شراء الدولار بواقع 18.08 جنيه و 18.17 جنيه للبيع.

فيما خفض بنك المصرف المتحد سعر شراء الدولار 3 قروش إلى 18.05 جنيه وأبقى على سعر البيع عند 18.15 جنيه للبيع.

بينما رفع بنك HSBC سعر الدولار قرشين إلى 18.22 جنيه كأعلى سعر للبيع، و 18.10 جنيه للشراء.

أيضاً رفع بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدولار 5 قروش إلى 18 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع.

بدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره اعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيهاً، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيهاً يوم 20 ديسمبر الماضي.