الدولار يستقر مع تراجع توقعات رفع الفائدة

ظل سعر الدولار مستقرا مقابل عملات رئيسية أخرى يوم الثلاثاء بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أهدأ من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وشهدت الجلسة الآسيوية تحركات محدودة مع ترقب المتعاملين للمزيد من التصريحات من مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من يوم‭ ‬الثلاثاء ومحضر اجتماع المجلس الذي يصدر غدا الأربعاء وبيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.

وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستويين في أسبوع قبل التراجع إلى مستوى مستقر عند 0.6411 دولار و0.6015 دولار على الترتيب.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2224 دولار واليورو 1.0561 دولار في أحدث التعاملات، في تداولات مستقرة على نطاق واسع.

وانخفض الين قليلا متخليا عن بعض مكاسبه الصغيرة، إذ دعم العنف في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذات الآمنة. ونزل في أحدث التعاملات 0.1 % إلى 147.7 للدولار.

واستقر الفرنك السويسري عند 0.9066 للدولار.

واستقر الشيقل الإسرائيلي عند 3.95 للدولار، مرتفعا قليلا عن أدنى مستوى في ثماني سنوات تقريبا، بعد أن وعد البنك المركزي ببيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % في أحدث التعاملات إلى 106.1.