الدولار يستقر في بداية تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار الدولار استقرارًا واضحًا، خلال بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل شراء الدولار لدى بنوك الأهلي، مصر، قطر الوطني الأهلي 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع.

وعرضت بنوك القاهرة والعربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و18.10 للبيع.

ويتيح بنكي التجاري الدولي والإسكندرية شراء الدولار عند مستوى 18.05 جنيه، و18.15 للبيع.

ويقدم بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.23 جنيه، و18.08 جنيه للشراء، بينما يعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء العملة الخضراء عند 18.10 جنيه، و18.17 للبيع.

وشهدت حركة تسعير الدولار تذبذباً واضحاً، منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر الماضي، ليصعد من مستوى 8.88 جنيه إلى ملامسة حاجز 20 جنيه، لكنه ما لبث أن تراجع في نفس اللحظة واستقر أكثر من 18 جنيهًا.