الدولار يستقر في البنوك مع بداية تعاملات اليوم

هبة حامداستقر سعر الدولار ، مع بداية تعاملات، اليوم الاثنين، في معظم البنوك ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 جنيها في الاستثمار العربي، والتعمير والاسكان، والمصرف المتحد، والأهلي المصري.واستقر بنك إتش.إس.بي.سي عند 17.60 جنيها للشراء، و17.70 جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الم

هبة حامد

استقر سعر الدولار ، مع بداية تعاملات، اليوم الاثنين، في معظم البنوك ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 جنيها في الاستثمار العربي، والتعمير والاسكان، والمصرف المتحد، والأهلي المصري.

واستقر بنك إتش.إس.بي.سي عند 17.60 جنيها للشراء، و17.70 جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 17.63 جنيها للشراء، و17.73 جنيها للبيع.

وثبت سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.60 جنيها للشراء، و 17.70 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 16.60 للشراء، و 17.71 للبيع.

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع.

وخفض بنك قطر الوطني، سعر الدولار قرشان ليسجل 17.61 للشراء و 17.71 للبيع

وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدولار 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع، ورفع بنك المصرف المتحد سعر الدولار قرشان ليسجل 17.63 للشراء ، و 17.73 للبيع.

