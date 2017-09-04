الدولار يستقر في البنوك مع بداية تعاملات الإثنين

هبة حامد: استقر سعر الدولار، اليوم الإثنين، عند نهاية تعاملات أمس، في معظم البنوك ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في بنوك الأهلي المصري، وقطر الوطني. واستقر بنك إتش.إس.بي.سي عند سعر لـ17.60 للشراء و17.70 للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 17.63 للشراء و17.73 للبيع. وثبت سعر ال

هبة حامد:

استقر سعر الدولار، اليوم الإثنين، عند نهاية تعاملات أمس، في معظم البنوك ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في بنوك الأهلي المصري، وقطر الوطني.

واستقر بنك إتش.إس.بي.سي عند سعر لـ17.60 للشراء و17.70 للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 17.63 للشراء و17.73 للبيع.

وثبت سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة قروش ليسجل 17.60 للشراء، و17.70 للبيع، واستقر بنك قطر الوطني عند 17.63 للشراء و 17.73 للبيع

وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدولار 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك المصرف المتحد ليسجل 17.60 للشراء، و17.70 للبيع.

