الدولار يستقر في البنوك مع بداية تعاملات الأسبوع

هبة حامد: استقر سعر الدولار مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري في معظم البنوك، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في الاستثمار العربي، وقطر الوطني، والأهلي المصري. واستقر بنك إتش.إس.بي.سي عند 17.60 للشراء و17.70 للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.63 للشراء و17.73 للبيع. وثبت سعر الدولار في ا

هبة حامد:

استقر سعر الدولار مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري في معظم البنوك، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في الاستثمار العربي، وقطر الوطني، والأهلي المصري.

واستقر بنك إتش.إس.بي.سي عند 17.60 للشراء و17.70 للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.63 للشراء و17.73 للبيع.

وثبت سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.60 للشراء، و17.70 للبيع، كما استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 17.60 للشراء، و17.71 للبيع.

وفي بنك لأبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، كما رفع بنك قطر الوطني سعر الدولار قرشين ليسجل 17.63 للشراء و17.73 للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدولار 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، وخفض بنك المصرف المتحد سعر الدولار قرشًا ليسجل 17.61 للشراء، و17.71 للبيع.