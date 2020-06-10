الدولار يستقر عند مستوى 16.13 جنيه فى نهاية تعاملات الأربعاء

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوى 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وهو نفس المستوى الذى تم تسجيله أمس وفقا للبنك المركزى.

وترصد “المال” فى التقرير التالى أسعار الدولار بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى.

السعر فى كريدى أجريكول والعربى الأفريقى

وتراجعت أسعار الدولار فى البنوك حيث سجل أعلى سعر 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه فى بنوك ” كريدى أجريكول ، العربى الأفريقى ، البركة ، بلوم ، الأهلى الكويتى ، مصرف أبو ظبى الإسلامى ، المصرى الخليجى ، مصر إيران ، قناة السويس ، عودة ، المشرق ، الاستثمار العربى”.

كما سجل السعر ذاته :” الأهلى المتحد ، التنمية الصناعية ، الإمارات دبى ، أبو ظبى ، التعمير والإسكان ، وHSBC

كان صندوق النقد الدولى، قد توصل الجمعة الماضى، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن اتفاق استعداد ائتمانى، مدته 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار ، مؤكدا أن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر فى السنوات الثلاث الماضية، ويضع البلاد على أساس قوى لاستمرار التعافى.

سعر الدولار فى التجارى الدولى

فى حين سجل السعر لدى بنوك : “المصرف المتحد ، المصرى لتنمية الصادرات والتجارى الدولى” 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه.

وفى بنكى “الأهلى ومصر” سجل السعر 16.12 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، مقابل 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع أمس.

كما سجل السعر ذاته فى ” الكويت الوطنى ، العقارى ، المصرف العربى الدولى ، الإسكندرية وقطر الوطنى” وهو أقل سعر للشراء اليوم.

كان احتياطى النقد الأجنبى قد تراجع خلال شهر مايو المنقضى بنحو مليار دولار فقط ؛ ليصل إلى 36 مليار دولار تقريبًا مقابل 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزى.