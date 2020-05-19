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الدولار يستقر عند مستوى 15.73 جنيه لليوم الثاني على التوالي

سجل فى بنك الإسكندرية 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع
أحمد الدسوقي 6:10 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 6:10 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

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واصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنوك المصرية الثبات عند مستوى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع لليوم الثانى على التوالى، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع أمس الأول وفقًا للبنك المركزى المصرى.

وبحسب المركزى فإن الدولار استقر عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع قرابة الشهرين.

وفى التقرير التالى ترصد “المال” أسعار الدولار بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم.

أسعار الدولار بالبنوك

سجل الدولار أعلى سعر للدولار اليوم فى نحو 19 بنكاً؛ حيث بلغ 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه فى بنوك: “عوده، والمشرق، والاستثمار العربى والعقارى، والتنمية الصناعية، والتجارى الدولى، والإمارات دبى، وأبو ظبى الاول، والمصرف العربى الدولى، والتعمير والاسكان، وقطر الوطنى، والعربى الافريقى، والبركة، وبلوم، والأهلى الكويتى، والمصرى الخليجى، ومصر إيران، وقناة السويس والمصرف المتحد”.

الدولار

وكشف البنك المركزي مؤخرًا تراجع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي، ليسجل نحو 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل نحو 40.11 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بتراجعٍ قدره 3.1 مليار دولار تقريبًا.

وفى البنوك الحكومية “الأهلى ومصر” سجل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع ، كما سجل السعر ذاته “فى كريدى أجريكول ومصرف ابو ظبى الاسلامى والكويت الوطنى والمصرى لتنمية الصادرات”.

وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019، 1.3 مليار دولار، بمعدل سنوي 5.0%، حيث سجلت التحويلات نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018.

الدولار في بنك الإسكندرية

بينما سجل فى بنك الاسكندرية 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع .

قطاع التأمين دولار

وسجل الدولار أقل سعر اليوم فى “الأهلى المتحد وhsbc”؛ حيث بلغ السعر لديهما 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن، قبل أسابيع، قيامه، خلال مارس الماضى، باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطى الأجنبى.

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بقلم أحمد الدسوقي

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