الدولار يستقر عند مستوى 15.69 جنيه لليوم الـ15 على التوالي

واصل متوسط سعر الدولار الاستقرار أمام الجنيه عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم ليظل عند المستوى نفسه 15 يومًا متواصلة.

وبحسب تصريحات سابقة لطارق عامر محافظ البنك المركزى، فمن المتوقع انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.

وقال عامر إن الأجانب نفذوا تخارجات بقيمة 500 مليون دولار ما يعادل 7 مليارات جنيه من البورصة المصرية خلال الفترة الماضية بعد ظهور “كورونا”.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية

انخفاض سعر الدولار

وسجل بنك الكويت الوطنى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وهو الأعلى بنهاية تعاملات اليوم، أما على مستوى أقل سعر بالبنوك فكان 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع ببنوك “الأهلى ومصر والزراعى”.

فى حين سجل السعر فى مصرف أبو ظبى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الخميس الماضى قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

الدولار عند مستوى 15.70 جنيه فى بلوم والأهلى المتحد

وسجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى بنوك “كريدى أجريكول، والعربى الأفريقى، وبلوم، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعوده، والأهلى المتحد، والتنمية الصناعية والتجارى الدولى، والإمارات دبى المصرف العربى الدولى، والتعمير والإسكان، وHSBC، وقطر الوطنى”.

وتراجعت الودائع الدولارية في البنوك، للشهر الثامن على التوالي، مسجلة 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 40.5 مليار دولار في يناير، بانخفاض قدره 300 مليون دولار تقريبًا وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.