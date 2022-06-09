الدولار يستقر الخميس وينتظر عاصفة المركزي الأوروبي

استقر سعر الدولار الأمريكي واليورو في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الخميس، مع حذر المتداولين قبل الاجتماع المتوقع على نطاق واسع للبنك المركزي الأوروبي والذي من شأنه أن يشير إلى تشديد سياسته النقدية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي 102.565 بحركة هامشية متراجعًا عن حدود الـ 102.7 التي بلغها أمس الأربعاء، إلا أنه ينتظر حركة اليورو اليوم عقب إعلان المركزي الأوروبي عن قراره.

في تمام الساعة 3:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:10 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، دون تغيير إلى حد كبير عند 102.545.

وارتفع سعر العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.0716، بعد أن تم تداوله في اتجاه محدد النطاق لمعظم الأسبوع، حيث ينتظر المتداولون بفارغ الصبر الأخبار من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي.

كذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي عن نهاية برنامج شراء الأصول طويل الأمد، بينما يمهد الطريق أيضًا لتحقيق أول زيادة في أسعار الفائدة خلال أكثر من عقد في الشهر المقبل.

إن الارتفاعات بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر، ورفع سعر الفائدة على الودائع من -0.5٪ في الوقت الحالي، هو التوقعات الحالية المتفق عليها. ولكن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين يحيط بحجم أي ارتفاعات ووتيرة التضييق في المستقبل، خاصة مع ارتفاع التضخم حاليًا بأكثر من أربعة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 2٪ على المدى المتوسط.

وقد صرح المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكرة أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي “سيثير السؤال عن سبب تأجيله للتشديد وما إذا كان رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو هو اتفاق نهائي أو إذا كان هناك مجال للمزيد”.

وقالوا: “أي رسالة لا تشير إلى انفتاح على ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس من المرجح ألا ترقى إلى مستوى التوقعات المتفائلة للسوق وتدفع زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من 1.0500.”

البنوك المركزية

وقد بدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في الاستجابة للتضخم المرتفع من خلال تشديد السياسة النقدية بقوة. حيث ارتفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي، كما فعلت البنوك المركزية في كل من الهند وأستراليا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المقرر إعلان سياسة البنك المركزي الأوروبي في الساعة 7:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:45 بتوقيت جرينتش)، مع المؤتمر الصحفي بعد 45 دقيقة.

الدولار وعملات أخرى

وعلى صعيد آخر، انخفض سعر العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.3٪ إلى 133.82 بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 134.54، مع الحفاظ على بنك اليابان – الخارج عن البنك المركزي العالمي – سياسته النقدية التيسيرية لتعزيز الاقتصاد الضعيف بينما يبدأ باقي العالم في التشديد.

ومع ذلك، حافظ بنك جولدمان ساكس على موقفه التصاعدي تجاه العملة اليابانية، حيث رأى سيناريوهين عريضين لتعزيز الين، إما قريبًا في حالة الانكماش الاقتصادي الأمريكي أو بفضل تحول سياسة البنك المركزي أو التدخل.

كذلك، انخفض سعر العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.2514، قبل خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول تسهيل شراء المنازل للشباب، حيث يحاول إعادة إطلاق قيادته بعد أن نجا من تصويت بحجب الثقة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وانخفض سعر العملات الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الحساس للمخاطرة بنسبة 0.2٪ إلى 0.7179، وارتفع زوج العملات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.6448، بينما انخفض زوج العملات اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي إلى 6.6828 بعد إصدار بيانات التجارة الصينية الأفضل من المتوقع لشهر مايو.