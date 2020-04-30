الدولار يستقر أمام الجنيه عند 15.69 جنيه لمدة 39 يومًا

استقرمتوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع أمام الجنيه وذلك لليوم 39 على التوالى، وفقا لبيانات رسمية عن البنك المركزى المصرى.

وترصد بوابة “المال” فى التقرير التالى اسعار الدولار لدى البنوك المصرية حيث يتحدد السعر وفقا للعرض والطلب.

فى بنوك “الأهلى، ومصر، والزراعي” بلغ السعر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للشراء، اليوم.

ووافق مجلس الوزراء أمس على السير فى الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولى لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار أمريكى بدلاً من 250 مليون دولار.

فى حين سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

بينما سجل أعلى سعر للدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى حيث بلغ 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع وهو أعلى سعر للشراء اليوم.

وفى بنك “ميد بنك” سجل 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أسابيع، قيامه خلال مارس الماضى باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطى الأجنبى.

وسجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى بنوك “كريدى أجريكول، العربى الإفريقى، البركة، بلوم، الأهلى الكويتى، المصرى الخليجى، قناة السويس”.

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019، بنحو 1.3 مليار دولار، بمعدل سنوي 5.0%، حيث سجلت التحويلات نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018.

الدولار فى بنك المشرق

وبلغ الدولار السعر نفسه فى بنوك “المصرف المتحد، عوده، المشرق، الكويت الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات، الاستثمار العربى، والعقارى المصرى العربى، الأهلى المتحد”.

كما سجل فى بنوك “التنمية الصناعية، التجارى الدولي، الإمارات دبى، أبو ظبى الأول، المصرف العربى الدولى، التعمير والإسكان، HSBC، قطر الوطنى” 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.