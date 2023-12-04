الدولار يسترد بعض مكاسبه.. وبتكوين تتجاوز 41 ألف دولار

ارتفع الدولار، يوم الاثنين، ليستعيد بعض المكاسب، بعد تراجعه على مدى ثلاثة أسابيع متتالية؛ بفعل رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفّض أسعار الفائدة قريبًا، في حين تجاوزت عملة بتكوين 41 ألف دولار، للمرة الأولى منذ أوائل عام 2022، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.1% إلى 1.0876 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.19% إلى 103.33.

وارتفع اليورو 3% مقابل الدولار، الشهر الماضي، وبلغ أعلى مستوى له منذ أغسطس حين تجاوز 1.10 دولار، إذ أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بسرعة. وانخفض مؤشر الدولار 3.1% في نوفمبر، في أكبر انخفاض شهري له خلال عام.

وقال كولين آشر، كبير الاقتصاديين في بنك ميزوهو بلندن: “نوفمبر… كان شهرًا سيئًا جدًّا بالنسبة للدولار، لأسباب؛ من بينها التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي… نرى مجالًا لتغيير المسار بنهاية العام”.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.27% إلى 1.2675 دولار يوم الاثنين، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.44% إلى 0.6646 دولار أمريكي. وارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري أيضًا 0.31% إلى 0.8723 فرنك في أحدث التعاملات.

وصعدت بتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 إلى أكثر من 41700 دولار، بعد أن أدت رهانات المستثمرين إلى أن مجلس الاحتياطي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة لتعزيز الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر في الأسواق المالية.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي، يوم الجمعة، إن المركزي الأمريكي مستعدّ لزيادة تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر، لكنه قال أيضًا إن أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ التضخم.

ولم يطرأ تغير على الدولار مقابل الين، وسجل 146.69 أمام العملة اليابانية، بعد انخفاضه إلى 146.24 ين، في الجلسة الآسيوية ليصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف سبتمبر.