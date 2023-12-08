الدولار يستأنف مكاسبه الجمعة قبيل بيانات الوظائف الشهرية

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة.

حيث من المتوقع أن توفر تلك البيانات تسعيرًا جديدًا للاحتمالات القائمة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يهتم كثيرًا بدراسة ظروف سوق العمل قبل اتخاذ أي قرار يخص السياسة النقدية فى البلاد.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى مستوى 103.80 نقطة، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 103.64 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 103.44نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.5%، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 104.23 نقطة.

وفقدت العملة الأمريكية “الدولار” أكثر 2% مقابل العملة اليابانية “الين” يوم الخميس بعدما عززت تعليقات أكثر تشددًا لمحافظ البنك المركزي الياباني “كازو أويدا” احتمالات الخروج المبكرة من أسعار الفائدة السلبية فى اليابان.

ومؤشر الدولار الأمريكي لا يزال مرتفعاً حتى الآن بنسبة 0.6%، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر، فى انتظار بيانات الوظائف التي سوف تؤثر كثيرًا فى سعر صرف العملة الأمريكية.