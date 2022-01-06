الدولار يستأنف الارتفاع الخميس بعد صدور وقائع اجتماع المركزي الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، في أحدث التداولات 0.164 بالمئة بعد أن كان هبط أثناء الجلسة بما يصل إلى 0.44%.

عاود الدولار الأمريكي صعوده نحو أعلى مستوى في 14 شهرا الذي بلغه مؤخرا ،إذ عزز محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكشف محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر الماضي أن المسؤولين ناقشوا تقليص إجمالي حيازات البنك بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا بهدف مواجهة التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات 0.2 % إلى 96.393 قرب مستواه المرتفع الذي بلغه في نوفمبر الماضي عند 96.938.

وانخفض الدولار الأسترالي بأكثر من 1% إلى 0.7146 دولار من 0.7273 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.3 % إلى 1.3507 دولار بعد أن تراجع خلال الليل من 1.3599 دولار وهو أعلى مستوياته في شهرين تقريبا بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي.

وحوم سعر العملة الأوروبية ” اليورو” دون تغيير حول 1.13 دولار متمسكا بمنتصف نطاق التداولات التي يتحرك فيها منذ منتصف نوفمبر الماضي.

كان سعر الدولار الأمريكي قد تراجع في تعاملات أمس الأربعاء لكنه قلص خسائره بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي الأمريكي- قد يحتاج للتحرك بخطى أسرع في زيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.



وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 14 و15 ديسمبر الماضي أن مسؤولي مجلس الاحتياطي قالوا إن قوة سوق العمل ربما تبرر زيادة الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وأيضا تقليص مجمل حيازاته من الأصول لتهدئة التضخم.



وضعفت العملة الخضراء بعد أن سجلت مكاسب بحوالي 0.7 % في الجلستين الأوليين من العام الجديد وبعد زيادة بأكثر من اثنين في المئة منذ نهاية أكتوبر الماضي.