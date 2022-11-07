الدولار يرتفع 5 قروش ويسجل 24.35 جنيه للبيع في منتصف التعاملات

ارتفع سعر الدولار بنحو خمسة قروش خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع، في البنك المصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار 24.29 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وميد بنك.

ووصل سعر الدولار 24.25 جنيه للشراء، و 24.35 جنيه للبيع في البنوك، كريدي أجريكول، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق، البنك العقاري المصري العربي، بنك التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، بنك إمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، في أعقاب تصريحات الصين التي أكدت فيها على التزامها بقيودها الصارمة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد.