الدولار يرتفع 3 قروش ويسجل 24.65 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار بنحو 3 قروش في نهاية تعاملات اليوم، وسجل أعلى سعر للبيع 24.65 جنيه و أعلى للشراء 24.62 جنيه.

أعلى سعر للشراء والبيع

وسجل أعلى سعر لبيع الدولار في بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي المتحد و قطر الوطني ، HSBC، الإمارات دبي الوطني، الاستثمار العربي ليصل إلى 24.65 جنيه.

بينما سجل أعلى سعر للشراء في 24.62 جنيه وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أما عن سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، فقد سجل 24.63 جنيه للبيع، و24.55 جنيه للشراء.

ويتواجد أقل سعر لبيع الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بقيمة 24.59 جنيه، وكذلك يتوافر أقل سعر لشراء الدولار في بنك كريد أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية، بقيمة 24.51 جنيه.

ويترقب الجميع عن كثب الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الخميس 22 من ديسمبر الحالي، وهو الاجتماع الأخير لهذا العام والذي سيتقرر فيه إما تثبيت أسعار الفائدة، وإما رفعها للمرة الرابعة على التوالي لسنة 2022.