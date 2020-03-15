الدولار يرتفع 3 قروش أمام الجنيه.. ويسجل 15.69 جنيه

ارتفع متوسط سعر الدولار ، اليوم الأحد، أمام الجنيه 3 قروش كاملة ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 للبيع ، مقابل 15.66 للشراء و 15.76 للبيع الأربعاء الماضي، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأغلقت البنوك أبوابها الخميس الماضى لمواجهة الطقس السيئ بحسب توجيهات أصدرها البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر الأسبوع الماضي.

7 قروش مكاسب الدولار الأسبوع الماضي

وحققت العملة الخضراء أمام الجنيه المصري نحو 7 قروش كاملة خلال الأسبوع الماضي فقط.

وكان الدولار قد سجل الاثنين الماضى أعلى ارتفاع يومي أمام الجنيه منذ ما يقرب من عامين، حيث زادت العملة الخضراء اليوم 6 قروش دفعة واحدة، لتسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 لللبيع الاثنين ، مقابل 15.59 للشراء و15.69 للبيع الأحد قبل الماضى.

وتعرض الدولار لخسائر قاسية خلال الشهر قبل الماضى، بعدما فقد 26 قرشا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى، بينما فقد نحو 7.2 قرش في ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

أعلى سعر للشراء

انخفاض سعر الدولار

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار 15.70 جنيه للشراء و 15.80 للبيع فى 17 بنكاً هى” كريدى اجريكول ، العربى الافريقى ، بلوم ، مصرف ابو ظبى ، مصر إيران ، قناة السويس ، المصرف المتحد ، عودة ، الكويت الوطنى ، الأهلى المتحد ، التنمية الصناعية ، التجارى الدولى ، الإمارات دبى ، المصرف العربى الدولى، التعمير والإسكان ، وHSBC ، قطر الوطنى “.

بينما سجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع فى بنوك “الأهلى الكويتى ، والمصرى لتنمية الصادرات والإسكندرية “.

الدولار في البنوك الحكومية

بينما سجل سعر الدولار اليوم ، 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع فى بنوك ” مصر والأهلى والعقارى “.

وما زال المستوى الذى وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية هو الأقل منذ الأسبوع الثانى من التعويم نوفمبر 2016.

أقل سعر للشراء

وفى “البركة والزراعى والاستثمار العربى ” سجل أقل سعر للشراء وهو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيها للبيع.