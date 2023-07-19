الدولار يرتفع من أدنى مستوى في 15 شهرا بفعل مبيعات التجزئة القوية

ارتفع الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء بعدما حققت مبيعات التجزئة الأساسية مكاسب قوية في يونيو، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) المتعلق بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية الأساسية بأقل من المتوقع في يونيو، وسجلت زيادة 0.2% خلال الشهر. كما جرى تعديل بيانات مايو بالزيادة لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5 بالمئة بدلا من 0.3% كما ورد سابقا.

وانخفض الدولار بعد تباطؤ مكاسب أسعار المستهلكين والمنتجين في يونيو حزيران، مما عزز التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيتوقف لاحقا عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو تموز الجاري.

وصعد مؤشر الدولار في أحدث تعاملات اليوم 0.04 % عند 99.924 نقطة بعدما انخفض في وقت سابق إلى 99.549 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.

وارتفع الدولار 0.10 % مقابل الين الياباني إلى 138.83 بعدما انخفض إلى 137.245 يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 17 مايو.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر إذ سجل 1.1229 دولار بعدما وصل في وقت سابق إلى 1.12760 دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.22 % إلى 1.3046 دولار بعدما وصل إلى 1.31440 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

ونزل الدولار الأسترالي 0.07 % إلى 0.6813 دولار بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو عن البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء والذي لم يذكر أي مفاجأة كبيرة حول توقعات سعر الفائدة.