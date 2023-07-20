الدولار يرتفع مع تراجع طلبات إعانات البطالة

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات اليوم الخميس بعدما أظهرت بيانات تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة إذا ظل الاقتصاد قويا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت تسعة آلاف إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو تموز. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 242 ألفا.

وعززت البيانات التوقعات باستمرار البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

كان الدولار انخفض بعدما أشارت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الأسبوع الماضي إلى أن ضغوط الأسعار ترجح بشكل أكبر العودة إلى هدف الاحتياطي الاتحادي للتضخم، وهو 2%.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.21 % إلى 100.44. وتراجع اليورو 0.15 % إلى 1.1184 دولار.