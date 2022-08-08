الدولار يرتفع قرشين أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أظهرت شاشات التداولات اللحظية في منتصف تعاملات اليوم ارتفاع سعر الدولار اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022، قرشين عن التعاملات الصباحية، ووصل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث صادر عن البنك، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بسعر صرف العملة الأمريكية في عدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وعدد من شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وارتفع سعر العملة الأمريكية، أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

كما بينت التعاملات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر

وصعد سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر أمام الجنيه المصري إلى: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

على صعيد أكبر البنوك الخاصة في مصر سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصلت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي إلى: 19.11 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول الدولار اليوم أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

ارتفع سعر صرف الدولار داخل فروع البنك العربي الأفريقي إلى مستوى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

كما وصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الإسكندرية إلى مستويات 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.