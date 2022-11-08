الدولار يرتفع خمسة قروش ويسجل 24.40 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار خمسة قروش في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع في البنوك، مصرف أبو ظبي الإسلامي، ميد بنك، المشرق، مصر لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، البنك التجاري الدولي، الأهلي المتحد، بنك فيصل.

ووصل سعر الدولار إلى 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع في البنوك كريدي أجريكول، قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، بنك الإسكندرية، HSPC، بنك قطر الوطني.