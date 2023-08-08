الدولار يرتفع بدعم من تلميح المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مستقبلا

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية متجاوزا خسائر سجلها يوم الجمعة بعد تقرير متباين عن الوظائف الأمريكية رأى مستثمرون أنه مبالغ فيه بالنظر إلى أن الاقتصاد لا يزال صامدا رغم شح فرص العمل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتلقى الدولار دعما من تصريحات رسمية صدرت عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي أيدت رفعا إضافيا لأسعار الفائدة.

انخفض اليورو 0.2 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0995 دولار.

وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.2 % إلى 142.06 ين، كما ارتفع بالنسبة نفسها أمام العملة السويسرية إلى 0.8748 فرنك سويسري.

وشهد مؤشر الدولار تغيرا طفيفا ليسجل 102.08 نقطة، وكان قد سجل أدنى مستوى يوم الجمعة في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي جاء دون التوقعات.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس، إذ تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي سيرتفع 4.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

ومن المقرر أيضا صدور تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو يوم الأربعاء، فيما يتوقع متعاملون مزيدا من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحوم اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الاثنين وخسر 0.1 % في التداولات بالخارج ليصل إلى 7.196 يوان للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 % مقابل الدولار إلى 1.277 دولار.