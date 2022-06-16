الدولار يرتفع الخميس على وقع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية يوم الخميس، محافظًا على نبرة إيجابية حيث استوعب التجار قرارات السياسة الفيدرالية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

في تمام الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1% عند 105.030، بعد أن صعد إلى ذروة 20 عامًا بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994،

وأشار إلى مزيد من الزيادات المطردة، هذا العام، لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة تاريخيًّا.

ومع ذلك صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في المؤتمر الصحفي ذي الصلة، بأن “الزيادة البالغة 75 نقطة أساس، اليوم، تعد كبيرة بشكل غير عادي ولا أتوقع أن تكون التحركات بهذا الحجم شائعة”.

كما صرح ستيفن إينيس، الشريك الإداري لدى اس بي أي أسيت مانجمنت: “صرح باول بأن الحرب الروسية/ الأوكرانية وعمليات الإغلاق في الصين بسبب فيروس كورونا استمرت في تفاقم سلاسل التوريد وبالتالي الضغوط التضخمية”.

وأوضح إينيس: “من خلال التلميح إلى العوامل الخارجية، فقد نجح في التعامل جيدًا مع الأصول الخطرة هنا، مما أعطى المستثمرين كتلة من الأمل في أنه لا ينبغي لنا أن نتوقع أن تكون التحركات المفاجئة بهذا الحجم أمرًا شائعًا.”

ويتحول الانتباه الآن إلى أحدث البيانات الاقتصادية للحصول على إرشادات، حيث إنه من المقرر صدور بيانات عن بدء الإسكان واتجاهات البطالة في وقت لاحق من يوم الخميس.

وتابع إينيس: “يحتاج الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى البيانات للعب على طول الطريق والتضخم حتى لا يفاجئنا بالاتجاه التصاعدي مرة أخرى. وإذا حدث ذلك، فستتم إعادة تسعير 75 نقطة أساس لشهري يوليو وسبتمبر بسرعة”. “ولكن يبدو أن مخاطر قفزة السوق إلى توقعات 100 نقطة أساس قد أزيلت في الوقت الحالي”.

وانخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1.0411، مع إعلان البنك المركزي الأوروبي خطة شراء جديدة تهدف إلى وقف اتساع الفجوة بين العوائد التي تدفعها ألمانيا وتلك الخاصة بالدول ذات التصنيف المنخفض مثل إيطاليا التي فشلت في تقديم الكثير من الدعم لـ العملة الموحدة.

كذلك ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.5% إلى 134.49، مع تعرض الين لضغوط شديدة قبيل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعة، مع التزام البنك المركزي حتى الآن بسياسة نقدية فائقة السهولة مع ارتفاع البنك الفيدرالي بقوة.

وانخفض سعر العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 1.2113، حيث إنه من المتوقع أن يقدم بنك إنجلترا رفعه الخامس على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق يوم الخميس، والذي سيكون نوعًا من الذروة بعد القرارات القوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد بدأ بنك إنجلترا تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من نظرائه، مما قد يمنحه مجالًا للتحرك بحذر، لكن التضخم وصل إلى 9% في أبريل، ومن المتوقع أن يصل إلى رقمين في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما يزيد كثيرًا عن هدفه البالغ 2%.

كذلك، ارتفع زوج العملات الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 0.9978، مع اجتماع البنك الوطني السويسري أيضًا في وقت لاحق يوم الخميس.

وقد كان سعر الفائدة السويسري القياسي عند -0.75٪ لأكثر من سبع سنوات حيث حاول البنك المركزي إضعاف عملته “المبالغة في تقديرها”،

وليس من المتوقع حدوث تغيير في هذا الاجتماع. ومع ذلك، فإن المدة التي يمكن أن يقاوم فيها البنك الوطني السويسري الانضمام إلى عربة تشديد السياسة النقدية لمكافحة ارتفاع التضخم أمر قابل للنقاش.

وعلى صعيد آخر، انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرة بنسبة 0.3% إلى 0.6978،

وانخفض زوج العملات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 0.6257 وهبط الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 6.7050.