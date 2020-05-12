الدولار يرتفع الثلاثاء وسط تنامي مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها في تعاملات اليوم الثلاثاء مع تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19” تنال من التعافي العالمي ومؤشرات جديدة على توترات تجارية دفعت المستثمرين لتوخي الحذر.

وقال محللون إن مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” يهونون من شأن احتمال أن تكون أسعار الفائدة السلبية عززت جاذبية عائد الدولار في حين تقود مخاوف من إصابات جديدة بالفيروس في الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية الطلب على ملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

كما أن خطوات مبدئية اتخذتها حكومات نحو انهاء إجراءات العزل كانت سببا لحالة من عدم يقين أيضا بسبب المخاطر الطبية والمالية.

وهبط الدولار الاسترالي بما يصل إلى 0.8 % لأقل مستوى في أسبوع عند 0.6432 دولار أمريكي بعد حظر الصين بعض واردات اللحوم الاسترالية ولكنه قلص الخسائر بعدما هون وزير التجارة الأسترالي من الأمر ووصفة بمسألة فنية.

ومُنيت بقية العملات الرئيسية الأخرى بخسائر باستثناء الين الذي ارتفع قليلا عقب خسائر نحو واحد بالمئة أمس الاثنين.

وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عن 1.08 دولار لأول مرة في نحو أسبوع ثم تعافى إلى 1.0802 دولار. كما عوض الدولار النيوزيلندي خسائره المبكرة واستقر عند 0.6083 دولار أمريكي.

وتراجع الدولار الأمريكي بنحو 0.3 % إلى 107.36 ين. واستمر الضغط على الجنيه الاسترليني بعد خطة لتخفيف إجراءات العزل ببطء ليسجل 1.2337 دولار أمريكي.

ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين في آسيا قبل أن يستقر عند ذروة أسبوع عند 100.27.