الدولار يرتفع الثلاثاء ترقبا لقرار الإحتياطي الفيدرالي

ارتفع الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الثلاثاء قبل ندوة جاكسون هول الرئيسية للبنك المركزي ، مقابل انخفاض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ عقدين مع تفاقم مشاكل الطاقة في أوروبا.

وفي الساعة 2:50 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:50 بتوقيت جرينتش)، تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 ٪ أعلى إلى 109.108، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له في عقدين عند 109.29 الذي سجله في يوليو.

ترقب لقرار الفيدرالي

أظهرت بيانات من مجموعة “سي إم إي” المشغلة للصرافة اليوم الثلاثاء أن غالبية المشاركين في السوق يتوقعون الآن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر.

وجاء هذا التحول المتفائل في المعنويات بعد اقتراح العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي أن البنك لن يخفض على الأرجح وتيرة رفع أسعار الفائدة حتى يصبح التضخم مريحًا ضمن هدفه.

ويضع هذا التركيز على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة للحصول على أدلة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية

اليورو مقابل الدولار

وعلى صعيد آخر، انخفض زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 0.9911، دون التكافؤ إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2002 حيث تكافح أوروبا مع إمدادات الطاقة وتباطؤ مخاوف النمو.

وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم أنها ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة ثلاثة أيام في نهاية الشهر.

وساهم الضرر الذي لحق بنظام خط أنابيب رئيسي ينقل النفط من كازاخستان عبر روسيا إلى أوروبا إلى تعطل الإمدادات في وقت سابق اليوم الثلاثاء.