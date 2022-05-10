الدولار يرتفع الثلاثاء بعد السقوط من قمة 20 عاما

استقر سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن تراجع في وقت سابق من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان حيث أعاد التجار تقييم احتمالية حدوث زيادات قوية في معدل الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 3:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:05 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، إلى 103.725، بعد أن ارتفع إلى 104.19 بين عشية وضحاها، وهو ذروة جديدة لمدة 20 عامًا.

تصريحات من الفيدرالي تؤثر في الدولار

في حين أثقلت التعليقات الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أمس الاثنين، على الدولار، حيث قلل من أهمية الحديث عن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل في يونيو.

وقال بوستيك لوكالة رويترز في مقابلة: “أود أن أقول إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هو نتيجة احتمالية منخفضة بالنظر إلى ما أتوقع حدوثه في الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.”

وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي عن زيادة قدرها 50 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة له منذ عام 2000، وكانت التوقعات تتزايد بأن البنك المركزي سيرفع بقوة أكبر لمكافحة التضخم الجاري عند مستويات لم نشهدها منذ 40 عامًا.

حركة سندات الخزانة الأمريكية

كذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل مطرد وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل كبير، لكن تعليقات بوستيك أدت إلى تراجع العائد على سندات الحكومة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى الوراء يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من 3٪.

عملات والدولار

وقد تم تداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مرتفعًا بنسبة 0.2٪ عند 130.44، لكنه لا يزال منخفضًا من أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 131.34 الذي سجله خلال الليل. وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.1٪ من 1.0563، بينما ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2٪ إلى 1.2354.

بيانات التضخم..في انتظار حركة الأسواق

وسيكون هناك الكثير من التصريحات من قبل صانعي السياسة الفيدراليين هذا الأسبوع القادم، وقد تحرك تعليقاتهم السوق، ولكن سيكون هناك الكثير من الاهتمام لتقرير تضخم أسعار المستهلك الأمريكي، المقرر يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يظهر أن ارتفاع الأسعار قد تباطأ بشكل طفيف في أبريل.

وقال المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكرة :”من المفترض أن يؤدي انخفاض أسعار البنزين والسيارات المستعملة إلى خفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي عن ارتفاعاته. ويمكن أن تشير أي انخفاضات أكبر من المتوقع إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى أن يكون حازمًا في خططه للمشي لمسافات طويلة”.

وأضافوا: “لكن بعض التخفيف من ملف تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو وكأنه أمني في هذه المرحلة ويبدو أنه من الخطير اتخاذ موقف مقابل المزيد من قوة الدولار.”

وعلى صعيد آخر، انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.3٪ إلى 6.7084، بعيدًا عن أعلى مستوى له في 18 شهرًا بعد أن شددت شنغهاي إجراءات الإغلاق حيث كررت الصين سياستها الخالية من “كوفيد-19”.

كذلك، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي بنسبة 0.2٪ إلى 0.6967، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له عند 0.6920 بين عشية وضحاها، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، بينما ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.1٪ إلى 1.3014، بعد أن لامس في وقت سابق 1.3037 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ نوفمبر 2020.