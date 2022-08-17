الدولار يرتفع الأربعاء بانتظار محضر الفيدرالي الأمريكي

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء قبل إصدار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بعد القفزة الأخيرة في التضخم.

وفي تمام الساعة 03:05 (07:05 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، إلى 106.430، بعد أن أنهى تعاملات يوم الثلاثاء دون تغيير إلى حد كبير.



الحذر يخيم

وشهدت قراءات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي ضعف الدولار حيث قلص التجار من رهاناتهم على رفع حاد لأسعار الفائدة في سبتمبر. لكن المؤشر استعاد إلى حد كبير مكاسبه المفقودة مع قيام عدد من صانعي السياسة الفيدراليين بوضع علامات أعلى على أسعار الفائدة هذا العام، بالنظر إلى أن التضخم لا يزال عالقًا بالقرب من أعلى مستوياته في 40 عامًا.

ولا تزال الأسواق حذرة من أي تعليق أكثر تشددًا في المحضر، بسبب الساعة 14:00 بالتوقيت الشرقي (18:00 بتوقيت جرينتش)، حيث يتطلع المتداولون لمعرفة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر، بما يتناسب مع زيادة يوليو .

و من المثير للاهتمام إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو، الساعة 08:30 بالتوقيت الشرقي (12:30 بتوقيت جرينتش)، والتييتوقع لها مكاسب شهرية بنسبة 0.1٪ فقط مقارنة بالقفزة بنسبة 1٪ في يونيو مع المستهلكين. كما كبح جماح الإنفاق التقديري مع استمرار التضخم عند أعلى مستوياته في 40 عامًا.

الدولار أمام العملات

وعلى صعيد آخر، انخفض زوج العملات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 0.6339 بعد أن رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس متوقعة وأشار إلى الحاجة إلى تقديم توقيت زيادة أسعار الفائدة في المستقبل.

كما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي بنسبة 0.4٪ إلى 0.6995 بعد ارتفاع الأجور الأسترالية بنسبة 2.6٪ سنويًا في الربع الأخير، وهو أقل بكثير من معدل التضخم الرئيسي البالغ 6.1٪، مما يدعم تحرك البنك المركزي لمنح نفسه مزيدًا من المرونة بشأن أسعار الفائدة.

وبالعودة إلى أوروبا، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1.2104 بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 0.6٪ عن يونيو، مما جعلها ترتفع بنسبة 10.1٪ عن العام السابق – وهو أعلى معدل تضخم منذ أوائل عام 1982.

كما انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1.0163 قبل إصدار القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثاني في وقت لاحق من الجلسة، حيث أظهرت البيانات الأولية نموًا أسرع من المتوقع قبيل التباطؤ المتوقع مع تقدم العام.

وصرح المحللون لدى مؤسسة نورديا في مذكرة أن: “آفاق اقتصاد منطقة اليورو ساءت بسرعة ويبدو أن الاقتصاد يتجه نحو الركود”.