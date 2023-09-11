الدولار يخسر أعلى مستوى له في 6 أشهر

انخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الإثنين، متراجعًا عن أعلى مستوى له خلال ستة أشهر، بينما ارتفع الين الياباني وسط تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا التي أشارت إلى تغيير محتمل في السياسة النقدية، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.40% إلى 104.294 مقابل سلة من عملات أجنبية على رأسها اليورو. منخفضًا من أعلى مستوى له في ستة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي عند 105.15.

كان انخفاض مؤشر الدولار يوم الاثنين عاملا مساعدا لتحقيق مكاسب حادة للين، مع انخفاض زوج العملات الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 146.06، حيث أشار رئيس بنك اليابان كازو أويدا إلى تحول محتمل بعيدًا عن أسعار الفائدة السلبية .

وساهمت هذه السياسة النقدية المتساهلة للغاية بشكل كبير في انخفاض الين إلى أدنى مستوياته خلال 10 أشهر مقابل الدولار نظراً لتزايد الفروق في أسعار الفائدة.

وقال أويدا لصحيفة محلية إن بنك اليابان قد يكون لديه ما يكفي من البيانات بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كانت أسعار الفائدة يجب أن تظل سلبية، مضيفًا أن هدف التضخم البالغ 2٪ للبنك أصبح وشيكا، مما يسمح لصانعي السياسات بالبدء في النظر في تشديد السياسة.