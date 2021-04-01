الدولار يحلق مرتفعًا قرب ذروة عدة أشهر الخميس بفضل رهانات النمو الأمريكي

استقر مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 93.239، قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر البالغ 93.439 الذي سجله في تعاملات أمس الأربعاء.

استقر سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، اليوم الخميس، إذ يراهن المستثمرون على أن التحفيز المالي وحملات التطعيم القوية سيساعدان الولايات المتحدة على النمو بوتيرة أسرع من بقية الاقتصادات، وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز”.

واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 93.239، قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر البالغ 93.439 الذي سجله في تعاملات اليوم الأربعاء.

تأتي المكاسب في الوقت الذي يعاني فيه سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو،” أكبر مكون في المؤشر، جراء مخاوف بشأن تضرر تعافي اقتصاد التكتل بفعل موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.

فرنسا تطبق ثالث عزل عام

وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمرًا ببدء ثالث إجراءات عزل عام على مستوى البلاد، وقال إن المدارس ستُغلق لثلاثة أسابيع بينما يتخلف تكتل العملة الموحدة عن الولايات المتحدة في حملات التطعيم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، في خطاب بثه التلفزيون إن بلاده ستوسع نطاق إجراءات العزل العام لمكافحة «كوفيد- 19»، التي كانت مقتصرة على منطقة باريس ومناطق أخرى لتشمل البلاد بأكملها اعتبارًا من السبت المقبل، حسبما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وسوف تستمر تلك الإجراءات الجديدة لمدة شهر على الأقل. وأضاف ماكرون: «إذا لم نتحرك الآن سنفقد السيطرة على الوضع».

وتنص القيود على حظر تجول من الساعة 19,00 (17,00 بتوقيت غرينتش)، وإغلاق بعض الشركات وفرض قيود على التنقلات. وأسبوعان من بين الأسابيع الثلاثة التي ستغلق خلالها المدارس تصادف عطلة الربيع التي سيتم توحيدها في جميع أنحاء البلاد.

وتوقّع ماكرون أن وفيات فيروس «كورونا» في فرنسا قد تصل إلى 100 ألف قريبًا.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الأربعاء، أن إجمالي الوفيات وصل إلى 95 ألفًا و337 حالة وفاة منذ طهور الوباء في البلاد.

سعر اليورو

وجرى تداول سعر “اليورو” عند 1.1722 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبًا عند 1.1704 دولار. ومقابل العملة البريطانية، بلغت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوياتها في 13 شهرًا عند 0.85025 جنيه إسترليني.

وظلت العملة الأمريكية مرتفعة مقابل الين بعد أن اختتمت مارس المنصرم بأكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر من العام 2016.

وجرى تداول سعر الدولار عند 110.74 ين، بعد أن ارتفع ليصل إلى 110.97 وهو أعلى مستوياته في عام.

وتراجع سعر اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.3 % إلى 6.582 للدولار، إذ أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع الصينية في مارس نمت بأبطأ وتيرة في قرابة عام.

وفي سوق الأصول المشفرة، حافظت بتكوين على ارتفاعها على مدى عدة أيام فائتة ليجري تداولها عند 59 ألفًا و160 دولارًا.