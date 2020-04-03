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الدولار يحافظ على مكاسبه عند 20 قرشًا منذ ظهور كورونا في مصر

يسجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي 15.6986 جنيه للشراء و15.7986 جنيه للبيع
سيد بدر 4:27 م, الجمعة, 3 أبريل 20 4:27 م, الجمعة, 3 أبريل 20

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حافظ الدولار على مكاسبه التي حققها منذ ظهور كورونا في مصر عند 20 قرشًا تقريبًا، رغم استقرار الأسعار طوال الأسبوعين الماضيين.

ويسجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي 15.6986 جنيه للشراء، و15.7986 جنيه للبيع في تعاملات أمس الخميس.

وارتفع سعر العملة الأمريكية ليسجل 15.69 و15.79 جنيه للشراء والبيع، مقابل 15.5964 و15.4964 جنيه للشراء والبيع في تعاملات 23 فبراير الماضي.

ومكاسب العملة الخضراء ترجع إلى خروج جزء من أموال الأجانب المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، خلال الفترة الأخيرة؛ بفعل أزمة كورونا.

وصرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بأن الأجانب سحبوا 500 مليون دولار من استثمارات الأوراق المالية، وكذلك سحبوا أموال من أدوات الدين لكنه لم يذكر رقمًا محددًا.

جدول يوضح سعر العملة الأمريكية في البنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي الكويتي15.7015.80
مصرف أبوظبي الإسلامي15.7215.80
مصر إيران15.7115.81
اتش اس بي سي15.715.8
الإمارات دبي الوطني15.715.8
العربي الأفريقي الدولي15.715.8
كريدي أجريكول15.7315.83
التعمير والإسكان15.715.8
البركة15.715.8
عوده مصر15.715.8
التنمية الصناعية15.715.8
المصرف العربي الدولي15.715.8
الأهلي المتحد15.715.8
قناة السويس15.715.8
قطر الوطني الأهلي15.715.8
بلوم15.715.8
التجاري الدولي15.715.8
المصرف المتحد15.6815.78
الكويت الوطني15.7215.82
الاستثمار العربي15.715.8
تنمية الصادرات15.715.8
الإسكندرية15.6915.79
مصر15.6815.78
الأهلي المصري15.6815.78

قرارات البنوك للحفاظ على جاذبية الجنيه

كان البنك المركزي والقطاع المصرفي قد اتخذا عدة إجراءات للحفاظ على جاذبية العملة المحلية، ومنع أي فرصة لعودة الدولرة، منها إصدار شهادة ادخار بفائدة 15% لأجل عام، في الوقت الذي انخفضت فيه الفائدة بنسبة 3% على مستوى سعر الكوريدور لدى البنك المركزي.

كما خفّضت البنوك الحكومية الفوائد على الأوعية الادخارية بالدولار، بعدما خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة مرتين متتاليتين منذ اندلاع أزمة كورونا.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد أكد محافظ البنك المركزي أن مصر تمتلك 45 مليار دولار احتياطيًّا نقديًّا أجنبيًّا قويًّا، بينما هي لا تحتاج سوى 25 مليار دولار، وهو ما يمكّن البنك المركزي من تنفيذ خططه ووقف أي تجاوزت في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه من الوارد أن يحدث انخفاض آخر بقيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمتغيرات أزمة كورونا على ميزان المدفوعات.

وشدَّد على أن قوة الاقتصاد المصري هي التي جعلت العملة المصرية مستقرّة أمام الدولار رغم خروج أموال ضخمة من الأجانب المستثمرين في أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضية.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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