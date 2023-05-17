الدولار يتنازل عن مكاسبه قبل صدور مبيعات التجزئة الأمريكية

واصل سعر الدولار الأمريكي خسائره لليوم الثاني على التوالي في السوق الأوروبية، مبتعداً عن أعلى مستوى فى 5 أسابيع، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وقبل صدور بيانات مهمة من الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة خلال أبريل، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

وتوفر تلك البيانات أدلة قوية حول أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،بعدما سجل تراجعاً فى النمو فاق التوقعات خلال الربع الأول ،البيانات القوية سوف تعزز من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% إلى مستوى 102.20 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 102.43 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.57 نقطة.

وفقد المؤشر بالأمس قرابة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 102.75 نقطة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى مينيابوليس “نيل كاشكاري” إن التضخم مرتفع للغاية فى الولايات المتحدة ،وأمام البنك المركزي طريق طويل قبل الوصول غلى مستهدف التضخم عند 2%.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند “توماس باركين” بأنه إذا استمر أو تسارع معدل التضخم فى البلاد، فلا يوجد مانع من فتح الباب أمام المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.