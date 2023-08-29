الدولار يتنازل عن قمة 3 أشهر انتظارا لهذه البيانات

انخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء، متراجعًا عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر تقريبًا قبل صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، حسبما أورد موقع إنفيستنج دوت كوم.

وفي تمام الساعة 11:10 بتوقيت الرياض، انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.07% عند 103.922، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% يوم الإثنين.

ويبدو أن المتداولين قرروا جني بعض المكاسب في بداية الأسبوع الذي يتضمن إصدار العديد من تقارير البيانات الاقتصادية الرئيسية، وتبلغ ذروتها يوم الجمعة بتقرير التوظيف الشهري الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق.

كذلك، من المقرر صدور بيانات ثقة المستهلك الأمريكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء، بينما من المقرر صدور قراءة منقحة للربع الثاني للناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء.

ومن المقرر صدور قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، في حين من المقرر أن يختتم تقارير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس الأسبوع.