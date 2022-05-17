الدولار يتنازل عن قمة 20 عاما الثلاثاء

تنازل الدولار الأمريكي عن قمة 20 عامًا نزولا دون مستويات 104 نقطات بعدما تخلى عن قمته التاريخية عند 105 نقاط، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ونزل مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى مستويات 103.9 نقطة بتراجع بلغت نسبته 0.2% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتزامن مع تراجع الدولار ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لترتفع قرب مستويات الـ 3% وصولا إلى مستويات 2.922%.

توقعات

وقال بنك “جيه بي مورجان” إن قلق المستثمرين في أسواق الأسهم بشأن حدوث ركود اقتصادي محتمل لا يظهر تمت المبالغة فيه.

وقال ماركو كولانوفيتش المحلل في” جيه بي مورجان” إن أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية تسعر احتمالية 70% لحدوث ركود اقتصادي على المدى القريب.

في حين أن سوق الديون من الفئة الاستثمارية تسعر احتمالية حدوث ركود اقتصادي عند 50%، وتصل النسبة إلى 30% في سوق الديون مرتفعة العائد، و20% في أسواق الفائدة.

وكانت المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي عالمي تتزايد في الأشهر الماضية، بفعل الحرب الروسية في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين بسبب انتشار جائحة “كوفيد-19″، إضافة إلى تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كولانوفيتش إما أن تثبت أسواق الأسهم صحة توقعاتها ويحدث ركود اقتصادي، ما يؤدي إلى حدوث هبوط أكبر في عوائد السندات، أو تثبت أسواق الفائدة صدق رؤيتها ويتم تجنب الركود، وهو ما قد يؤدي لانتعاش في أسواق الأسهم.

الذهب

وزادت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بأقل من 1% ما يعادل حوالي 14 دولارا ليعزز تجاوزه لمستويات الـ 1800 دولار للأوقية وصولا إلى مستويات قرب الـ 1830 دولار.

وارتفع سعر أوقية الذهب بنهاية تعاملات أمس الإثنين بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.80 دولار ليصل إلى 1814 دولارًا للأوقية عند التسوية، بعدما سجلت 1785 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.

عزز تفاقم الأوضاع في شرق أوروبا من إقبال المتداولين على اقتناء الذهب، بعدما أعلنت السويد التقدم بطلب لعضوية الناتو، بعد أيام قليلة من إعلان فنلندا عن الخطوة ذاتها، الأمر الذي اعتبره الكرملين تهديدًا مؤكدًا لروسيا.