الدولار يتعافى مع توقع المستثمرين عدم تغير موقف «الاحتياطي الفيدرالي»

تعافى سعر الدولار الأمريكي من خسائر مُني بها مؤخرًا، إذ اعتبر المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيتمسك على الأرجح بموقفه الذي ينتهج سياسة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة ولن يغيره، بينما انخفض اليورو والإسترليني بنسبة 1% على الأقل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط اليورو بنسبة 1% مسجلًا 0.9892 دولار ويتجه لتسجيل أكبر خسارة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 23 سبتمبر الماضي، بعد أن ارتفع 1.7% يوم الثلاثاء.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 1.1% مسجلًا 1.1344 دولار، بعد أن ارتفع لست جلسات متتالية.

واستمر هبوط العملة قليلًا وسط تعهد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بخفض نسبة الديون إلى الدخل القومي، بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان الحكومة خطة لخفض الضرائب أدت إلى اضطرابات في الأسواق.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، في أحدث تداولات بنحو واحد بالمئة. وكان المؤشر قد شهد، يوم الثلاثاء، أكبر خسارة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ مارس 2020.

وجاءت المكاسب التي حققتها معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار في الآونة الأخيرة مدعومة بآمال المستثمرين والمتعاملين في رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بأقل مما كان متوقعًا قبل ذلك.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.2%، كما صعد مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.4%.

وجاء رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس ليذكّر المستثمرين، يوم الأربعاء، بأن التضخم لا يزال يحظى بالأهمية الكبرى لدى البنوك المركزية.

وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث تداولات بنسبة 0.1% إلى 0.5744 دولار، بعد أن قفز بما يصل إلى 1.3% في وقت سابق من الجلسة. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6502 دولار أمريكي.