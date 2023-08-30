الدولار يتعافى مع ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات على مسار المركزي الأمريكي

عوض سعر الدولار الأمريكي بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات من سوق العمل تلمسا لمؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.09 % إلى 103.64.

وتراجع المؤشر 0.39 % أمس الثلاثاء في أسوأ أداء يومي منذ شهر ونصف.

وزاد الدولار 0.23 % إلى 146.205 ين.

وانخفض اليورو 0.18 % إلى 1.0860 دولار بعد زيادته 0.56 % مساء أمس.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.46 %، ولم يطرأ عليه تغير يذكر في وقت لاحق من الجلسة وجرى تداوله مقابل 0.64775 دولار.

وهبط اليوان الصيني على نحو طفيف في المعاملات الخارجية وجرى تداوله عند 7.3002 مقابل الدولار لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله في 17 أغسطس عند 7.3490.

وبالنسبة للعملات الرقمية انخفضت عملة بتكوين 0.94 % إلى 27465 دولارا بعد صعودها بأكثر من ألفي دولار في الجلسة السابقة لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 28142 دولارا.