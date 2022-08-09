الدولار يتراجع قليلا الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية

هبط سعر الدولار قليلا عن مستوياته المرتفعة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع بحثا عن دلائل على أن ضغوط الأسعار ستتراجع في النهاية، وأن الولايات المتحدة ستخفف من معدلات رفع أسعار الفائدة الكبيرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المقرر ظهور هذه البيانات غدا الأربعاء مع توقعات ببقاء الأمور هادئة حتى ذلك الحين.

كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 106.23 نقطة وظل منخفضا عن ذروة بلغها يوم الجمعة واستمرت أسبوعا عند 106.93 نقطة.

ولم يشهد سعر الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر إذ بلغ 1.2055 دولار، كما ارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.0213 دولار. واستقر الين عند نحو 134.90 للدولار.

ويرى خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم على أساس سنوي عند 8.7 % مرتفعا بشكل كبير، لكنه لا يزال أقل من 9.1 % الشهر الماضي. ويستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) النزول بالتضخم إلى 2%.

وتراجعت ثقة المستهلكين في أستراليا للشهر التاسع على التوالي، وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع بدء التداول في لندن.