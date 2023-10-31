الدولار يتراجع قبيل اجتماعات بنوك مركزية هذا الأسبوع

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين مقابل الين مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماعات عدد من البنوك المركزية الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبدأ بنك اليابان أمس الإثنين اجتماعا للسياسة النقدية يستمر يومين في مستهل أسبوع يشهد أيضا قرارات تتعلق بأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا.

ومن المقرر أيضا أن تصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشرات مديري المشتريات والتضخم في منطقة اليورو والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.30 % إلى 106.60 بعد انخفاضه في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 106.22 متأثرا بارتفاع اليورو. وصعد اليورو في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 1.0605 للدولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، لذلك سينصب التركيز على القرار الذي سيتخذه صناع السياسة في البنكين ما لم يحدث أي جديد.

ولم يطرأ على الين تغيرا يذكر وسجل في أحدث التعاملات 149.72للدولار بما منح العملة اليابانية متنفسا بعد أن وصلت لأدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي مسجلة 150.78 للدولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.2141 للدولار.