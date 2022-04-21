الدولار يتراجع الخميس مع اجتماع وزراء مالية «العشرين»￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

انخفض الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية يوم الخميس مع اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في العاصمة الأمريكية واشنطن الرئيسيين في العالم، لكنه لا يزال مرتفعاً وسط توقعات بالتشديد النقدي القوي للاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي، وفقا لما أورده موقع “إنفيسيتنج دوت كوم.”

وفي تمام الساعة 3:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:15 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3 ٪ عند 100.165، متراجعًا عن ذروة أكثر من عامين عند 101.03 التي شوهدت في وقت سابق من الأسبوع.

كذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2018 عند ما يقرب من 3٪، مما ساعد الدولار على التخلي عن بعض المكاسب الأخيرة.

الدولار والين..قوة كبيرة

ومع ذلك، لا يزال الدولار قويًا بشكل خاص مقابل الين الياباني، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1٪ إلى 128.05، بعيدًا عن أعلى مستوى له في عقدين من الزمن عند 129.43 الذي شوهد في وقت سابق من الأسبوع بعد أن تدخل بنك اليابان مرة أخرى في سوق السندات للدفاع عن هدفها القياسي منخفض العائد.

وقد صرح وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، يوم الخميس أنه أوضح الانخفاضات “السريعة إلى حد ما” في الين لنظرائه في مجموعة السبعة وأنه من المقرر أن يلتقي بوزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي بيان صدر بعد اجتماعهم، قال الزعماء إنهم يراقبون عن كثب الأسواق المالية العالمية التي كانت “متقلبة”، مما خلق درجة من التوتر بشأن ما إذا كانت مجموعة السبع قد تتحرك لمكافحة التحركات السريعة.

وقال المحللون لدى مؤسسة أي إن جي في مذكرة: “لقد شعرنا أن التدخل في أسواق العملات لن يتم رؤيته حتى المستوى 130 وحتى الآن من الصعب وصف ظروف السوق بأنها غير منظمة بما يكفي لتبرير التدخل”.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت لاحق الخميس في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

كما ستتم دراسة تعليقاته بعناية مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل مايو، وسط توقعات بأن البنك المركزي سيرفع بقوة أكبر من التحرك بمقدار ربع نقطة مئوية الذي أعلن عنه في اجتماعه في مارس.