الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين بسبب شك الفيدرالي

هبط الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء، متخليًا عن بعض مكاسب الجلسة السابقة وسط حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لدورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويسجل مؤشر الدولار 101.797 مقابل سلة من العملات الأجنبية هبوطًا بـ 0.42% بعد أن ارتفع بنسبة 0.4٪ الجلسة الماضية، مرتدًا أدنى مستوى له خلال شهرين الأسبوع الماضي.

وقد أعطى تقرير الوظائف الرسمي يوم الجمعة الماضية، الدولار الأمريكي دفعة حيث أظهر مرونة في سوق العمل، مع زيادة تقارير الوظائف غير الزراعية بمقدار 236000 وظيفة الشهر الماضي، مما دفع بـ معدل البطالة للانخفاض إلى 3.5٪.

وتشير هذه القوة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال لمواصلة رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع صانعو السياسة في مايو المقبل، ولكنها تتناقض مع البيانات الأضعف التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي والتي أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين في فبراير.