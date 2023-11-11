الدولار يتخلى عن أرباح الجلسة الماضية ويسجل استقرارا واضحا

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارا واضحا وذلك بعدما كانت قد دعمت تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول المسار الصعودي لتحركات الدولار بتداولات الجلسة السابقة؛ حيث كادت العملة الخضراء أن تخترق المستوى 106 نقطة، ولكن سرعان ما بدأ الدولار يتخلى عن أرباح الجلسة الماضية ويستقر بشكل ملحوظ، وفق ما نشره موقع إنفيستينج دوت كوم.

وتعرض الدولار لضغوطا صعودية وهبوطية في نفس الوقت وهو ما أسهم في تعزيز استقرار تحركاته خلال تداولات سوق العملات اليوم، وفيما يلي يمكن تناول أبرز هذه الأسباب:

واستقر مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل عملات أخرى) على انخفاض طفيف بنحو 0.05% إلى 105.83 نقطة.

يشار إلى أن مكاسب العملة الأمريكية منذ أولى تداولات الأسبوع وحتى أمس الجمعة قد بلغ نحو 0.73%.