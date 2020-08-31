سعر الدولار يتجه نحو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي

يتجه سعر الدولار نحو تسجيل هبوط في تعاملات اليوم الإثنين، وهو الانخفاض الرابع على أساس شهري على التوالي، فيما يراهن المستثمرون على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

ارتفاع الين

وأظهرت العملة اليابانية “الين” تداولات قويا على وقع أنباء أن رئيس الوزراء المقبل سيبقي على مسار برنامج النهوض الاقتصادي المعروف بـ “أبينوميكس”.

وعمل وشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس وزراء اليابان مساعدا لرئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي لفترة طويلة، هو الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الوزراء الياباني الجديد، وذكرت وسائل إعلام يابانية أنه من المتوقع أن يحظى سوجا بدعم التيارات المهمة داخل حزبه الحاكم. سعر الدولار

وانخفض الين بنسبة 0.3% تقريبا في التعاملات الأسيوية إلى 105.62 دولار، بعد أن كان قد قفز إلى 104.195 في تعاملات الجمعة الماضية في أعقاب استقالة تشينزو آبي من منصبه لأسباب صحية.

ولامس الدولار الأسترالي أعلى مستوياته في 21 شهرا مسجلا 0.7381 دولار، ولا يزال يمضي في مساره الذي يقوده لتسجيل زيادة شهرية هي الخامسة على التوالي.

وارتفع سعر الدولار النيوزيلندي إلى 0.6749 دولار، فيما بلغ اليوان الصيني أعلى مستوى في 14 شهرا مسجلا 6.844 أمام الدولار في المعاملات الخارجية، فيما رحب المستثمرون بنمو قطاع الخدمات في البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.1903 دولار، بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 1.3342 دولار.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار إلى 99.310 في التعاملات الآسيوية، لكنه انخفض بنسبة 1.2% في أغسطس. وإذا ما استمر على ذلك، سيكون هذا هو أسوأ تداول يشهده الدولار في شهر أغسطس في 5 سنوات.

تغيير سياسي في اليابان

كانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، قد ذكرت أمس الأحد، إن يوشيهيدي سوجا سينضم إلى السباق على خلافة رئيس الوزراء شينزو آبي مع ازدياد سخونة المنافسة على خلافة أكثر رئيس وزراء بقاء في السلطة باليابان.

ونفى سوجا، الذي عمل مساعدا لآبي لفترة طويلة في دور داعم رئيسي، اهتمامه بمنصب رئيس الوزراء ولكنه لفت الأنظار بسلسلة من المقابلات مع رويترز ومؤسسات إخبارية أخرى خلال الأيام التي سبقت استقالة آبي المفاجئة لأسباب صحية.

كان آبي، قد أعلن الجمعة أنه سيستقيل بسبب تفاقم مرض التهاب القولون التقرحي الذي يعاني منه ممهدا الطريق بذلك أمام إجراء انتخابات على رئاسة حزبه الديمقراطي الحر الحاكم.

وسينضم سوجا بذلك إلى مرشحين آخرين مثل وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا.