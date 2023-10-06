الدولار يتجه لتحقيق مكاسب عالميًا للأسبوع الثاني عشر

يتجه الدولار يوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر لكنه تحرك في الغالب في نطاق محدود مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم‭ ‬الجمعة بحثا عن دلائل على ما إذا كانت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيغير مساره بشأن أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث التعاملات عند 106.43 لكنه ظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر على التوالي. وآخر مرة سجل فيها مثل هذه السلسلة من الارتفاعات كانت في عام 2014. ووصل في وقت سابق من الأسبوع إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا تقريبا مسجلا 107.34.

ويتجه الدولار أيضا صوب تحقيق رقم قياسي من المكاسب على مدى 12 أسبوعا على التوالي أمام اليورو الذي انخفض في أحدث التعاملات 0.07 % إلى 1.0541 دولار.

ويصدر تقرير الوظائف الأمريكية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، يوم الجمعة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي عززت تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول ودفعت العملة الأمريكية وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود.

واستقرت أيضا عمليات بيع كبيرة للسندات الحكومية يوم الجمعة مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما 4.8836 % في أحدث التعاملات بعد ارتفاعها فوق خمسة بالمئة للمرة الأولى منذ 2007 في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتتحرك عوائد السندات عكس اتجاه الأسعار.

واستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.7151 % في أحدث التعاملات، كما استقرت عوائد السندات لأجل عامين عند 5.0244%.

وتوقف الدولار يوم الجمعة عن الارتفاع بمثابة استراحة للين الذي سجل 148.73 للدولار في أحدث التعاملات.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.02 % إلى 0.6369 دولار، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.04 % إلى 0.59605 دولار أمريكي.