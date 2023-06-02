الدولار يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف يناير مع توقعات بعدم رفع الفائدة الأمريكية

يقترب سعر الدولار صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يناير خلال تعاملات اليوم الجمعة مع توقع المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع الفائدة هذا الشهر وهو ما يقوض شهية الإقبال على العملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأزالت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون تعليق سقف الدين وتجنب تخلف كارثي عن السداد أحد ركائز الدعم للدولار الذي يعد من عملات الملاذ الآمن.

وصعد سعر الدولار الأسترالي بعد زيادة للحد الأدنى للأجور عززت مراهنات على أن البنك المركزي سيرفع الفائدة مجددا في الأسبوع المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.8 % هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف يناير كانون الثاني. وسجل في أحدث تداول انخفاضا بنسبة 0.1%.

وصعد الدولار مقابل الين، بعد تكبد أطول سلسلة خسائر يومية مقابل العملة اليابانية منذ نوفمبر الماضي، بعد أربعة أيام من التراجع. وسجل الدولار في أحدث تداول ارتفاعا بنسبة 0.1 % إلى 138.89 ين.

واستقر اليورو عند 1.0769 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1.07685 دولار يوم الخميس.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.68 بالمئة إلى 0.662 دولار وهو أقوى أداء له منذ 24 مايو.