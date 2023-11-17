الدولار يتجه صوب تراجع أسبوعي مع انحسار التضخم الأمريكي

يتجه الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي في شهور مقابل اليورو والين والفرنك السويسري يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على البيع ترقبا لخفض بنحو مئة نقطة أساس للفائدة الأمريكية في العام المقبل.

وسجل الدولار 1.0854 مقابل اليورو، ونزل 1.6 % خلال الأسبوع وهو أكبر تراجع له منذ منتصف يوليو.

وانخفض النفط إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر يوم الخميس، وقالت سلسلة متاجر وول مارت إنها ستخفض الأسعار، مما يزيد من الضغوط الانكماشية التي أظهرت بيانات هذا الأسبوع أنها ساهمت في استقرار أسعار المستهلكين الأمريكيين وأقنعت المستثمرين بأن التضخم يتراجع وأن رفع أسعار الفائدة انتهى.

وصعد الجنيه الإسترليني 1.5 % هذا الأسبوع إلى 1.2410 دولار. وفقد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعض قوتهما يوم الخميس بعد مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أثرت سلبا على أسعار السلع الأولية، لكنهما في طريقهما إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

