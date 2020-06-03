الدولار يتجاوز 16 جنيهًا لأول مرة منذ بداية العام ويرتفع 10 قروش

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي وبنك مصر 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع في تعاملات اليوم، مقابل 15.91 و16.01 جنيه في تعاملات أمس.

تجاوزت أسعار الدولار أمام الجنيه 16 جنيهًا للمرة الأولى منذ بداية العام في معظم البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم، بعدما ارتفعت مكاسبه لنحو 10 قروش.

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي وبنك مصر 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع في تعاملات اليوم، مقابل 15.91 و16.01 جنيه في تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدولار 16.03 جنيه و16.13 جنيه في بنوك عدة، منها العربي الأفريقي الدولي والبركة وبلوم والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي والمصري الخليجي ومصر إيران وقناة السويس وعوده والمشرق وتنمية الصادرات.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن التغير الذي حدث بسعر الدولار طفيف وطبيعي بسبب أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية تؤثر على سعر الدولار.

وأشار، في لقاء عبر الفيديو على قناة “إم بي سي مصر”، إلى أنه عقب تعويم العملة المحلية أصبح سعر الدولار يتحرك وفقًا للعرض والطلب، كما أنه انخفض في وقت سابق نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي ووصوله لمستويات قياسية.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة بتناغم بين جميع الأطراف خلال السنوات الماضية خفف من آثار أزمة كورونا.

وأكد: الاقتصاد المصرى تأثر على مستوى حركة الطيران والسياحة وقطاعات أخرى، لكن هذا التأثير كان سيتفاقم لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الدليل على ذلك هو قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف نحو 130 دولة، وتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، والحفاظ في الوقت نفسه على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.