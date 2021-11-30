اقتصاد وأسواق

الدولار يتجاوز 13.8 ليرة.. العملة التركية إلى قاع جديد

بعد تصريحات لأردوغان
المال - خاص 11:04 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 11:04 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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هوى سعر الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي جديد مسجلا 13.84 ليرة للدولار الواحد، بعد أن أيد الرئيس رجب أردوغان تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة رغم الانتقادات.

وحسب بلومبرج، هوى سعر الليرة التركية مقابل الدولار لتسجل العملة الخضراء الواحدة 13.84 ليرة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق للعملة التركية.  

ولاحقا، عادت الليرة للارتفاع مجددا ليسل الدولار الواحد 13.69 ليرة.

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وفقدت الليرة 45٪ من قيمتها حتى الآن هذا العام و 29٪ هذا الشهر وحده مقابل الدولار.

وقال أردوغان في مقابلة مع محطة تي آر تي الحكومية ، إنه يتوقع أن ينخفض ​​التضخم مع خفض أسعار الفائدة وأن تسجل تركيا فائضا في الحساب الجاري العام المقبل.

ونما الاقتصاد التركي بنسبة 7.4٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.

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وشدد أردوغان ومسؤولون حكوميون آخرون على أنه قد يكون هناك ألم في الأسعار لبعض الوقت، لكن يجب أن يعزز التحفيز النقدي الصادرات والائتمان والوظائف والنمو الاقتصادي.

وتحت ضغط من أردوغان ، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع مرة أخرى في ديسمبر.

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بقلم المال - خاص

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