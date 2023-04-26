الدولار والين يستمدان الدعم بفعل مخاوف حيال القطاع المصرفي الأمريكي

استقر سعر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما مساء الثلاثاء مع تراجع الإقبال على المخاطرة نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأمريكيين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية منافسة، 0.01 % إلى 101.80 بعدما زاد 0.5 % الليلة الماضية. والمؤشر منخفض 0.76 % هذا الشهر.

وتراجعت أسهم بنك فيرست ريبابليك حوالي 50 % أمس الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

وقال جوزيف كابورسو من كومنولث بنك أوف أستراليا “ارتفاع الدولار الأمريكي رد فعل نموذجي للأنباء السيئة حتى إذا كانت تلك الأنباء قادمة من الولايات المتحدة… نتوقع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي ما دامت المخاوف حيال البنوك الأمريكية الصغيرة قائمة”.

وزاد الين الياباني 0.01 بالمئة إلى 133.69 ين للدولار بعدما ارتفع حوالي 0.4 % يوم الثلاثاء. وربحت العملة اليابانية 2.6 % في مارس الماضي وسط مخاوف من وقوع أزمة مصرفية واسعة النطاق لكنها خسرت 0.6 % في أبريل.

وارتفع اليورو 0.04 بالمئة مسجلا 1.0976 دولار لكنه ابتعد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الشهر الجاري. وبلغ الإسترليني في أحدث معاملة 1.2411 دولار بزيادة 0.02% خلال يوم الثلاثاء. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.15 % إلى 0.615 دولار.

وتذبذب الدولار الأسترالي بين الخسارة والمكسب بعدما أظهرت بيانات انخفاض التضخم من أعلى مستوى في 33 عاما في الربع الأول من العام بينما انخفض التضخم الأساسي دون التوقعات.