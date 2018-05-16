الدولار في الطريق لتسجيل 18 جنيها من جديد

سهير محمدواصل سعر الدولار الارتفاع ليقترب سعر البيع من 18 جنيه حيث سجل اليوم 17.89 جنيه للشراء و 17.99 حنيه للبيع فى عدد من البنوك وأرجع مصرفيون ومحللون ماليون هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على العملة الامريكية لعدة أسباب على رأسها أسباب عالمية تتعلق بارتفاع أسعار

سهير محمد

واصل سعر الدولار الارتفاع ليقترب سعر البيع من 18 جنيه حيث سجل اليوم 17.89 جنيه للشراء و 17.99 حنيه للبيع فى عدد من البنوك

وأرجع مصرفيون ومحللون ماليون هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على العملة الامريكية لعدة أسباب على رأسها أسباب عالمية تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة فى عدد من الأسواق الناشئة وهو ما أدى إلى خروج مكثف للأجانب من السوق

وسجل سعر الدولار زيادة بنحو 20 قرش منذ بدأ رحلة الصعود منذ بداية الأسبوع الماضى حيث ارتفاع بمعدل قرش، أو قرشين يومياً, وكان متوسط السعر قد استقر لفترة فى البنوك عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع

ولم يسجل سعر الدولار مستوى الـ 18 جنيه منذ عام تقريباً بعد قرار تحرير سعر الصرف حيث استقر عند مستويات الـ17.50 جنيه منذ نهاية عام 2017 وعاود الارتفاع مع بداية الشهر الجارى

** أسباب

ويرى هانى توفيق الخبير االاقتصادى أن ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات يرجع إلى سببين رئيسيين الأول هو خروج بعض المؤسسات المالية الأجنبية من السوق المصرى وشراء دولار بكميات ضخمة فى وقت قصير ، إنتهازاً لإرتفاع سعر الفائدة فى أسواق ناشئة أخرى مقارنة بمصر.

والسبب الثانى، وفق توفيق، هو تحذير مؤسسة التصنيف مودى من ارتفاع حجم الدين العام فى ٧ دول بشكل يدعو للقلق و من ضمنها مصر فى دراسة أجرتها على ١٢٥ دولة. بالإضافة إلى التأثير السلبى المنتظر فى كافة الاسواق الناشئة كنتيجة للإتجاه الإنكماشى لمعظم السياسات النقدية الغربية وهو ما سيترتب عليه رفع سعر الفائدة

وأكد توفيق أن الوضع فى سوق الصرف مطمئن والبنوك تلبى كافى احتياجات الاستيراد.

** ارتفاع غير مبرر



وقال تامر شاكر رئيس شركة جولدن ماريوت للصرافة أن استمرار ارتفاع سعر الدولار غير مبرر خاصة انه لا توجد طلبات غير عادية.

وأشار إلى أن وصول سعر الدولار إلى 17.90 جنيه للشراء و 18 جنيه للبيع أدى الى حالة من الجمود فى حركة البيع والشراء.

وأوضح أنه لاتوجد حركة بيع أو شراء وتسود حالة من الترقب فى السوق تخوفا من مزيد من الصعود والشراء عند أسعار مرتفعة تسبب لهم خسائر عندما يعاود الدولار التراجع.

