الدولار يسجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع ومخاطر سلبية على نمو الناتج المحلى الأمريكى

انطلق مؤشر الدولار الأمريكي بقوة، خلال تعاملات اليوم الخميس، متجهًا صوب أعلى مستوياته في 3 أسابيع وتحديدًا منذ 26 يوليو الماضي بعد صدور محضر “الفيدرالي” الأمريكي، أمس الأربعاء، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفي المقابل من الارتفاعات القوية لمؤشر الدولار، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها من مطلع أغسطس الحالي وسط زيادة التوقعات بمزيد من التشديد من جانب مسئولي الفيدرالي، ليبدأ الملاذ الآمن في تسجيل التراجع الرابع على التوالي.

وقال مسئولو الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعهم الأخيرن في يوليو الماضي، إنه يجب استمرار سياسة رفع الفائدة الأمريكية لحين تباطؤ التضخم بشكل قوي من مستوياته الحالية.

وأضاف مسئولو الفيدرالي أن البنك قد يتجه لإبطاء وتيرة رفع الفائدة في مرحلةٍ ما، مع الاعتراف بالمخاطر السلبية على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر محضر الاحتياطي الفيدرالي عن اجتماعه المنعقد في الشهر الماضي، أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة يرون أنه من المطلوب تحريك معدلات الفائدة لمستويات مقيدة ما يعني مستويات مرتفعة بشكل كاف لإبطاء النمو الاقتصادي.

كان اجتماع شهر يوليو الماضي قد شهد قرار “الفيدرالي” برفع سعر الفائدة الأمريكي 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، في مسعى لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 41 عامًا خلال يونيو، قبل أن يتباطأ في يوليو.

وكشف المحضر أن بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن معدل الفائدة الحالي يظل أقل من المستوى المحايد على المدى القصير،

بينما أبدى بعض مسئولي الفيدرالي قلقهم بشأن مخاطر تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية بأكثر مما هو ضروري.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ليقترب من مستويات الـ107 نقاط. وصعد مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إلى مستويات قرب الـ107 نقاط ليصل إلى 106.9 نقطة بزيادة 0.35%.

وفي المقابل تجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستويات 2.9% ليرتفع العائد خلال هذه اللحظات بأكثر من 0.012% إلى 2.912%.