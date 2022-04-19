الدولار عند أعلى مستوى منذ 20 عامًا مقابل الين في تعاملات الثلاثاء

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا مقابل الين الياباني، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في توقع بيانات اقتصادية أمريكية قوية، مما عزز الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

في تمام الساعة 3:20 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:20 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 ٪ عند 100.873. وارتفع المؤشر إلى 101.02 في وقت سابق من الجلسة، متجاوزًا 101 للمرة الأولى منذ مارس 2020.

وقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في مارس، ومنذ ذلك الحين أعلن عن تحرك أكثر قوة في مايو، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8.5٪ في مارس، وهي أسرع زيادة سنوية منذ عام 1981.

وصرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الاثنين أن البنك المركزي بحاجة إلى التحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة إلى حوالي 3.5٪، ولا ينبغي أن يستبعد زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال بولارد، مشيرًا إلى مثل هذه الخطوة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة آلان جرينسبان في عام 1994: “أكثر من 50 نقطة أساس ليست هي حالتي الأساسية في هذه المرحلة”.

الدولار والعملات وعوائد السندات

في حين أدت التوقعات برفع حاد لأسعار الفائدة إلى ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، مع تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء عند 2.851٪، متجاوزًا أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.884٪ الذي سجله يوم الإثنين.

وقال المحللون لدى مؤسسة نورديا في مذكرة إن: “الأسواق تسعر إجراءات البنك المركزي بقوة في هذه المرحلة، وقد ارتفعت أسعار الفائدة بسرعة”.

وقد ساعد هذا الدولار على الارتفاع إلى أعلى مستوى له خلال 20 عامًا مقابل الين، مع ارتفاع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.8٪ إلى 128.06، وهو ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له منذ مايو 2002.

وفي تناقض مباشر مع الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي، تدخل بنك اليابان للحفاظ على العائد على السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات لا يزيد عن 0.25٪.

وعلى صعيد آخر، ارتفع زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.0783، بعيدًا عن أدنى مستوى له في عامين في الأسبوع الماضي عند 1.0756، بينما لم يتغير سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني إلى حد كبير عند 1.3007، فوق أدنى مستوى له في 18 شهرًا مقابل الدولار، والذي سجله الأسبوع الماضي أيضًا.

ويشعر اليورو والجنيه الإسترليني بتأثير الحرب في أوكرانيا، حيث تشن روسيا هجومًا جديدًا في شرق البلاد.

وقد خفض البنك الدولي أمس الاثنين توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بحوالي نقطة مئوية كاملة، إلى 3.2٪ من 4.1٪، مشيرًا إلى تأثير الحرب، وستشعر القارة الأوروبية بأهم تأثير.

كذلك، ارتفع سعر لدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي بنسبة 0.4٪ إلى 0.7380، مدعومًا بمحضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في أبريل، والذي نُشر في وقت سابق يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن البنك المركزي يقترب من رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.